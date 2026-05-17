犬がご飯を食べてくれない理由 1.一時的な体調不良または病気の症状の悪化 犬がご飯を食べてくれなくなったのがあまりにも突然のことなのであれば、一時的な体調不良または病気の症状の悪化なのではないかと考えることができます。 犬にも「何となく体調が優れないんだよなぁ…」ということがあります。人間の場合では「少しでも食べた方がいいかな」と考えることもありますが、犬は一切食べないという選択をしがちで