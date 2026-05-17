犬生一周目すぎるゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で236万7000回再生を突破し、「固まってしまってるやんw」「切ない目で訴えてるw」「なんともいえない表情が可愛すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：自分でケージに入った大型犬が『閉じ込められた』と勘違いした結果→まさかの『泣いちゃいそうな表情』】 閉じ込められ