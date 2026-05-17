PASMO協議会は、「TOURIST PASMO」の発行を5月から開始した。2024年まで発売していたICカード乗車券「PASMO PASSPORT」のコンセプトを踏襲した、短期滞在の訪日外国人向けに発売する使用可能期間限定のカード。カードデザインは海外でも人気の「漢字」をモチーフとし、「旅」の文字を中心に旅行や観光に関係する漢字をちりばめたデザインで、使用後は持ち帰ることができる。発売場所は成田空港・羽田空港の鉄道駅の窓口や自動券売