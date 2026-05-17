明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第17節が17日に行われ、ジェフユナイテッド千葉と鹿島アントラーズが対戦した。千葉はPK負け以下でEAST最下位が確定、鹿島はPK勝ち以上でEAST制覇が決まる状況で激突。一進一退の攻防が続くなか、43分に試合の均衡を破ったのは鹿島だった。鈴木優磨が敵陣深い位置でボールを奪取。最後は荒木遼太郎がゴール前で右足を振り抜くと、シュートは相手DFにも当たってゴールに吸い込まれ