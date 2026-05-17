セルティックを率いるマーティン・オニール監督が、劇的なリーグ優勝を振り返った。16日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第38節が16日に行われ、2位セルティックは首位ハーツと対戦。勝ち点「1」差で迎えた優勝決定戦は43分に先制を許したが、45＋4分にアルネ・エンゲルスがPKを決めて同点に追いつくと、87分には前田大然が5試合連発となる勝ち越しゴールをマーク