ホワイトソックスの顔となり、話題を提供し続けている村上(C)Getty Images米球界内で「ムラカミ」の名は大きく広まっている。ちょっとしたフィーバーの中心にいるのは、ホワイトソックスの村上宗隆だ。昨年12月に2年総額3400万ドル（約53億円）で契約した当初は、NPBでの過去2シーズンにおける空振り率（36％）の高さから「成功できない」とも見られていたが、開幕直後から評価は一変。【動画】歴史的ハイペースでHR量産！村