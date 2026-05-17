「大相撲夏場所・８日目」（１７日、両国国技館）元幕内で東幕下５９枚目の富士東（３９）＝玉ノ井＝が、西幕下５９枚目の春雷（２１）＝立浪＝と対戦。寄り倒して３勝１敗とした。春雷は２勝２敗。立ち合いから左を差して右上手をつかみ、そのまま止まらず寄り倒した。当初は勇み足で相手方に軍配が上がったが、物言いの末、軍配差し違えで白星を手にした。富士東は「慌てました。前には攻められた。詰めをしっかりしたい