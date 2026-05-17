ビートたけしが17日、テレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。レジャー密漁の実状を「世知辛い」と評した。番組では、茨城県大洗市で実際に行われていたハマグリの潮干狩りの密漁を特集。禁漁区域に侵入したり、決められた長さ以上の道具を使った潮干狩りをしていたシーンが流れた。レジャー密漁はともかく、反社会的勢力による組織的な密漁も心配される。こうした現状にたけしは「潮干狩りも、マツタケ取り