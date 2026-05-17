タレント若槻千夏（41）が16日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。次回予告で「芸能界で一番好きな人」のゲスト出演に興奮した。同番組は指原莉乃と若槻千夏が個室で本音トークする番組。次週の放送回のゲストとして俳優小泉孝太郎（47）が出演することが告知され、若槻が小泉のことを「芸能界で一番好きな人」であることがテロップで表示された。若槻は「一気に品のある番組に」と語り、指原も「背筋