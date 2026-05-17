演歌歌手香西かおり（62）が17日、大阪市の生國魂神社で上方落語の文化祭＆ファン感謝デー「第33回彦八まつり」（17日まで）に出演。乳がん公表後、初の公の場で元気な姿を見せ、報道陣の「体調はいかがですか？」との問いかけに右手でOKマークを作り「ばっちりです」と答えた。香西は15日、公式サイトを更新し、初期乳がんの診断を受けて外科手術をし、すでに退院していることを報告した。所属事務所によると、身体に異変を感じた