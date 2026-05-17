プロボクシングWBC世界バンタム級1位の那須川天心（27＝帝拳）が17日までに自身のSNSを更新し、大物ミュージシャンとの2ショットを公開した。「言葉を使うと矛盾が多々生まれるけど言葉を使って伝えるのを諦めたくない矛盾までも愛せるように…」というメッセージとともに、インスタグラムに沖縄・久高島でのショットやラジオ番組での写真などオフショット20枚を投稿。シンガーソングライター・小沢健二と笑顔の2ショッ