BTSのJin（ジン＝33）が、韓国の郷土料理「ムルフェ」愛を惜しげなく披露した。「ムル（水）＋フェ（刺し身）」は、新鮮な刺し身に、コチュジャン（韓国辛みそ）ベースの甘酸っぱく冷たいスープを加え、各種野菜と混ぜる食べ物。ある程度食べ終わると、残りのスープなどにご飯やそうめんなどを入れて締めるのが定番だ。16日に自身のインスタグラムに「アメリカで作って食べるムルフェ」との文とともに、写真を4枚投稿した。Jinは台