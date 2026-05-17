「阪神−広島」（１７日、甲子園球場）阪神先発の才木が抜群の反射神経でライナーを好捕した。０−０の六回２死走者なし。広島・小園が痛烈にはじき返した打球に反応し、左手のグラブに納めた。捕った才木が安どの笑みを浮かべると、小園は悔しそうに苦笑い。マウンドと打席で会話するように笑みを交わし合った。