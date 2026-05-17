女優・上白石萌歌(26)が17日までに公式Xを更新。大人気女優との2ショットを公開し、反響を集めた。上白石は「のんさんにお会いしたんですうれしいうれしいほぼはじめましてなのにハートつくらせていただきました」と、女優・のんとの2ショットを公開。「のんさんのステージをうしろからみていたのですが、今日も力強くきらめいていて、本当にかっこよかったですいい日だ〜」と喜びをつづっていた。ファンからは「