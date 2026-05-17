アンガールズ田中卓志（50）が17日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に生出演。米中首脳会談でトランプ大統領に随行した米経済界トップを日本のお笑い界にたとえて話した。番組では米中首脳会談で北京を訪れたトランプ大統領に米経済界トップらが随行したことについて特集。MCくりいむしちゅー上田晋也から「田中、このニュースどう思った」と問われた。田中は「すごいメンバーだから、それぞれの意見がぶつかり