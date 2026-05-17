グルメ界で大きな影響力を持つと言われる美食家の浜田岳文氏が、16日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）にゲスト出演。“食の師匠”と仰ぐ芸能人を明かした。ゲストの人生を彩った食に迫るトーク番組。この日は世界中を食べ歩き、各国のトップシェフと交流を持つ“世界一の美食家”浜田氏が出演した。浜田氏は自身の師について「僕自身の食の師匠は寺門ジモンさん」と食通で知られるダチョウ倶楽部寺門ジモン