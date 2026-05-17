糖質の過剰摂取はさまざまな老化を引き起こす。北里大学北里研究所病院院長補佐・山田悟さんは「特に注意したいのは、直接血糖値を上げるわけではないが、体内で糖質老化の元凶であるAGEsを発生させる果糖。砂糖の半分は果糖でできている」という――。※本稿は、山田悟『糖質老化』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。■砂糖には果糖が半分含まれる「果糖なんて摂っていない」という人でも、知らない間に果糖を摂って