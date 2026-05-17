2026年4月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。政治・経済（国内）部門の第3位は――。▼第1位朝はご飯と味噌汁､昼はおにぎり､夜は芋とご飯になる…高市首相の｢食料自給率100%｣が愚策といえるワケ▼第2位現役医師｢このままでは国民皆保険が崩壊する｣…高市政権がこっそり進めている｢医療制度改革｣の黒い目的▼第3位｢世界で戦える日本企業｣がトヨタ以外にもある…自動車でも半導体で