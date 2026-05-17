ソフトバンクは１７日の楽天戦（楽天モバイル）に５―１で快勝し、連敗を４で止めた。４番・栗原陵矢内野手（２９）が先制弾を含む３打点の活躍。初回二死からリーグトップの１２号決勝２ランを叩き込むと、終盤８回にはダメ押しの適時打を放って存在感を示した。５月に入って「４番」が定位置となった２９歳は「今日は悠伍に勝ちをつけてあげられるように援護したい」という言葉通りの活躍。期待の３年目左腕・前田悠伍投手（２