5月17日、東京競馬場で行われたG1・ヴィクトリアマイル（牝馬限定・芝1600m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、エンブロイダリー（牝4・美浦・森一誠）が人気に応えてG1・3勝目をマークした。また、武豊騎乗の5番人気、エリカエクスプレス（牝4・栗東・杉山晴紀）は、レース序盤から巧みな逃げを演出したが、ゴール寸前で3着争いに敗れてしまい4着までだった。【ヴィクトリアマイル】ルメール＆エンブロイダリーが鮮やか差し切りV…