【モデルプレス＝2026/05/17】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大場花菜が5月17日、自身のInstagramを更新。オフショルダーの令和ギャル姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】イコラブメンバー「美しすぎる」ギャル風ショット◆大場花菜「令和ぎゃる」なオフショル姿公開大場は「令和ぎゃる」と題し、複数の写真を投稿。「ブラウンとドット好き」とつづり、ブラウンに白のドット柄があしらわれた