◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）マイル女王決定戦が１８頭で争われ、戸崎圭太騎手騎乗で９番人気のジョスラン（牝４歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）は８着に終わった。２１年に有馬記念などＧ１・３勝をマークし、年度代表馬に輝いたエフフォーリアの全妹。今年初戦の小倉牝馬Ｓで重賞初制覇。タイトルを手にし、昨年の秋華賞（４着）に続き挑んだ２度目の