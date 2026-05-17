◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（１７日・甲子園）広島・新井貴浩監督が思い切った策で先取点をもぎ取った。両軍無得点で迎えた７回。先頭の坂倉が左越え二塁打を放つと、５番のモンテロに代打・矢野を起用した。犠打で１死三塁とすると、三塁走者の坂倉に代走の切り札・辰見を投入。攻撃の要となる打者を２人も代えた。阪神の投手は才木。「１点勝負」という気持ちがにじみ出る采配に野間が応え、左前に先制打を運んだ。