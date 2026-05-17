◇大相撲夏場所８日目（１７日、東京・両国国技館）東十両５枚目・友風（中村）が東３枚目・出羽ノ龍（出羽海）を相手に５日連続のはたき込みを決めて５連勝。５勝３敗とした。出羽ノ龍も研究してきた。立ち合いから両手を出して距離を取った。友風に右手で首根っこを押さえられないように首も反った。それでも友風はこだわった。必死に前に出て首根っこを押さえるタイミングを狙っていた。最後は友風が得意技で勝ち名乗りを受