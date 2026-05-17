◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）巨人の田中瑛斗投手が７回を３者凡退に抑える好リリーフを見せた。１点リードの７回から２番手で登板。まずは先頭の成瀬を二ゴロに仕留めて１アウト。続く松尾を、坂本の好守もあり三ゴロに打ち取った。最後は代打・勝又を空振り三振。１回無失点で切り抜けて役割を果たした。これで今季チーム最多の１８登板。４月２２日の中日戦（前橋）から１０試合連続無失点