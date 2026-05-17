【第35回モデラーズクラブ合同作品展】 5月16日、17日開催 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 「静岡ホビーショー」一般日はメーカーの新製品情報に加え、もう1つ大きな目玉がある。それが「モデラーズクラブ合同作品展」だ。日本で最大規模のこの作品展は全国からモデラーが集まり、静岡メッセ南館の半分を占める広大