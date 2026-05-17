◆体操ＮＨＫ杯第１日（１７日、東京体育館）体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・ロッテルダム）代表最終選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表最終選考を兼ねた大会で、男子２回目は全日本の得点を持ち点として個人総合で争われ、全日本個人総合選手権で史上２人目の６連覇を果たした橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は、３４０・０７６点で２位にとどまった。岡との差は０・１８１点