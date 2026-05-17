香川県学童軟式野球大会開会式 香川県全域の小学生が参加する軟式野球の大会が開幕しました。 丸亀市民球場で行われた開会式では、小学生が元気な声を響かせながら入場行進しました。 香川県学童軟式野球大会は、香川県軟式野球連盟と瀬戸内海放送などが毎年この時期に開いているもので、2026年で56回目を迎えます。 県内7地域の予選を勝ち抜いた32チームが出場します。 （選手宣誓/川島ジュニアキング