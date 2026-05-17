◆全日本プロレス「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】（１７日、大田区・ＥＢＡＲＡＷＡＶＥアリーナおおた）全日本プロレスは１７日、大田区・ＥＢＡＲＡＷＡＶＥアリーナおおたで「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】を開催した。第４試合で元プロレスリング・ノアで覆面レスラー「ＫＵＲＡＭＡ」としてメキシコでファイトしていた練習生の矢野安崇が再デビュー戦で青柳優馬と対戦し