『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』表紙カット BMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）が、5月17日にデビュー3周年を迎えた。それを記念して、グループ初となる写真集『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』（8月21日発売）の発売が決定した。本作は、グループ名の由来となっている「迷路（Maze）・情熱（Zeal）・幸福（Mazel）」をテーマに、タイ・パタヤでオールカット撮影。パタヤの街中で