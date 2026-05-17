◇セ・リーグ阪神―広島（2026年5月17日甲子園）広島・新井貴浩監督（49）が執念の采配で難攻不落だった阪神・才木から先制点をもぎ取った。スコアレスで迎えた7回。先頭の坂倉が左翼越えの二塁打で出塁。続く5番・モンテロに代打・矢野を送った。モンテロは15日に大竹から本塁打を放つなど今季、阪神戦で3本塁打をマークしている虎キラー。そんな助っ人に替わって打席に入った矢野はきっちりと投前に犠打を決めた。そ