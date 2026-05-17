ヤクルトで活躍し、監督も務めた古田敦也氏が１７日放送のテレビ朝日系「浜田雅功とアスリート幸福論」に出演。大学時代にドラフト前日に指名を約束しながらも、指名しなかった球団をぶっちゃけた。番組はＭＣをダウンタウンの浜田雅功が務め、元ＡＢＣでフリーのアナウンサーのヒロド歩美が進行を担当するアスリートの人生を熱く深掘りする対話型ドキュメント。古田氏は、立命館大４年時に日本代表に初選出され、一躍ドラフ