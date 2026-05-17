世界ジュニアフィギュアスケート選手権で4連覇を達成した島田麻央（17、木下グループ）が日本時間17日、メジャーリーグ・エンゼルス対ドジャース（エンゼル・スタジアム）の試合で始球式に臨んだ。【日程】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カード一覧始球式前には「このスタジアムに初めて来て、本当にワクワクもしていますし、すごい緊張もしています」と胸の内を明かしていた島田。しかし本番ではマウン