◇パ・リーグオリックス―ロッテ（2026年5月17日ZOZOマリン）好投を続けていたオリックス・曽谷が、一発に泣いた。1点リードの6回。2死を奪いながらも佐藤に死球を与えると、続く池田は2ストライクと追い込んで低めのボールゾーンにフォークを落としながらも中堅前に運ばれた。一、三塁となり、7番・ソトへの初球。甘く入ったカットボールを捉えられ、左翼スタンドへの逆転3ランを浴びた。5回まで4安打を浴びながら