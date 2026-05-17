ヴァイオリニストの木嶋真優さんが15日、自身のＸを更新し、第一子を妊娠したことを報告しました。 【写真を見る】【 ヴァイオリニスト・木嶋真優 】第一子妊娠を報告葉加瀬太郎も祝福「音楽家としてより真摯に音楽と向き合うとともに、一人の母親として、私自身もっと成長していきたい」「ご報告」と題した投稿で、木嶋さんは「いつも応援してくださる皆様へ私事にはなりますが、この度、新しい命を授かりましたこと