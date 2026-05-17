「マイカーが欲しい！」と思うきっかけには、どのようなものがあるのでしょうか。ソニー損害保険株式会社が発表した、「はじめてのマイカー」と「子どもとのドライブ」に関する調査結果によると、はじめてのマイカーを購入したきっかけは「欲しい車ができた」が最も多くなりました。【グラフ】はじめてのマイカー購入、最も多かったきっかけは？この調査は、3年以内にはじめてマイカーを購入した全国の18歳〜39歳の男女各500人（計