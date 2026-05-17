◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 5-1 楽天(17日、楽天モバイルパーク)ここまで4連敗としていたソフトバンク。楽天への3連敗を阻止し、連敗もストップさせました。この日は初回から先制。先頭打者・正木智也選手がヒットで出塁すると、続く栗原陵矢選手が2ランホームランを放ちます。栗原選手はこれで両リーグトップの12本塁打に到達。好調を継続します。援護をもらった先発・前田悠伍投手は、各回ヒットを浴びるも、4回まで無失