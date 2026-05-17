「ぼけ封じの寺」として知られる滋賀県大津市の岩間寺では、素焼きの皿を頭にのせ、お灸をすえる「ほうろく灸」が行われました。「ほうろく灸」は、大津市の岩間寺で、毎年5月と10月に行われる伝統行事です。参拝者は「ほうろく」と呼ばれる素焼きの皿を頭の上にのせ、そこに火をつけた「もぐさ」を置いて祈祷しました。お灸の熱で頭の「百会」と呼ばれるツボを刺激し、健康長寿やぼけ封じのご利益があると伝えられています。参拝