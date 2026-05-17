お笑いタレントの吉住（36）が16日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。養成所で“落第”した過去を明かす場面があった。東京03のコントを見て「コントをやってみたい」と芸人を目指したという吉住。「（見たのは）『エンタの神様』とかだった気がするんですけど、そこで“これがコントっていうんだ”みたいな感じで。そこから、ラバーガールさんとか、キングオブコメ