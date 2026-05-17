バスケットボール女子の国際強化試合は17日、横浜BUNTAIで行われ、世界ランキング10位の日本は同35位のラトビアに76―69で競り勝った。16日の対戦に続く白星。日本はラトビアの体格を生かしたプレーに苦しみ、前半を終えて34―40とリードを許した。第3クオーターに林（富士通）らの3点シュートがよく決まって一進一退の展開に持ち込み、第4クオーター終盤に粘る相手を振り切った。