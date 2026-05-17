ティミーは4月末、注水した艀に乗せられて北海へと運ばれた/Philip Dulian/AP（CNN） デンマーク環境保護庁は16日、浅瀬に座礁して何週間も身動きできなくなっていた若いザトウクジラの「ティミー」について、デンマーク沖で死んでいるのが見つかったと明らかにした。ティミーは論議を呼んだ救出活動で数週間前に自由の身となったばかりだった。環境保護庁の部門責任者、ジェーン・ハンセン氏はCNNの取材に「アンホルト島の近くで