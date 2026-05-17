タレントの山田邦子が17日、自身のアメブロを更新。大相撲五月場所の熱戦が繰り広げられる中、元関脇・寺尾が創設した「錣山部屋」を訪れたことを明かし、相撲界への熱い想いを語った。【映像】貴乃花光司、“雰囲気激変”ワイルドなプライベートショットに反響「相撲部屋」と題して更新されたブログで、山田は「場所中なので すこーしだけお邪魔して 超美味しいちゃんこをご馳走になりました」と報告。「どすこい」とお茶目に