【モデルプレス＝2026/05/17】SKY-HI率いるBMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）が、8月21日にグループ初となる写真集『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』（主婦と生活社）を発売することが決定した。【写真】BMSG24歳イケメン「面影ある」プリキュア志望だった幼少期ショット◆MAZZEL、グループ初の写真集決定本作は、グループ名の由来となっている「迷路（Maze）・情熱（Zeal）・幸福（Mazel）」をテー