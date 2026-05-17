【モデルプレス＝2026/05/17】5人組アイドルグループ・超ときめき◆宣伝部（※「◆」は正式には「ハートマーク」）が17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】5人組アイドル、ミニ丈衣装に身を包み「サツコレ」初パフォーマンス◆超ときめき宣伝部「サツコレ」初登場3月29日から新体制となった超ときめき◆宣伝部が