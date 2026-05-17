◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）巨人の岸田行倫捕手が６回までで３安打猛打賞の活躍を見せた。まずは０―０の１回裏、平山、泉口の安打で２死一、二塁で迎えた第１打席。ＤｅＮＡの先発・石田裕の１３２キロ変化球を左前へ運ぶ先制タイムリーを放ち、塁上で笑顔を見せ「打ったのはスライダーです。何とか竹丸に先制点をあげたいという気持ちでした。打ててよかったです」とコメントした。４回先