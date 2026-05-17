お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志が、１７日放送のくりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めるＴＢＳ系「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・午前１１時３５分）に生出演。５月上旬に５０歳で第１子男児が誕生した喜びを語った。番組のオープニングで上田が「まずはビッグニュースが飛び込んできましたね。第１子誕生おめでとう」と祝福。田中は「もうかわいくて。毎日、家に帰って見ちゃいますね。じーっと見てたら、たまに子