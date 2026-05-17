◆陸上セイコーゴールデングランプリ（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）男子１００メートルはノア・ライルズ（米国）が９秒９５（追い風０・６メートル）で優勝した。同種目今季初戦として出場し、午前中のチャレンジレースは１０秒０５（追い風１・１メートル）をマーク。決勝でも出場選手ただ一人、９秒台の好記録で会場を沸かせた。試合後は「今季最初の１００メートル。世界選手権レベルのスタートを最初から期待しているわ