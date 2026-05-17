◆春季高校野球関東大会▽２回戦山梨学院１０ｘ―３水城＝７回コールド＝（１７日・千葉県野球場）山梨学院（山梨１位）が水城（茨城２位）に７回コールドで大勝し、初戦を突破した。試合後、吉田洸二監督（５７）は今春のセンバツで左手首を骨折し、この日はスタンドで応援したプロ注目の投打二刀流・菰田陽生（３年）について言及した。元々は６月１日にブルペン投球を再開する予定だったが、５月１３日に前倒し。いきなり