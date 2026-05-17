◆パ・リーグ楽天１―５ソフトバンク（１７日・楽天モバイル最強）楽天はソフトバンクに敗れ、連勝は「３」で止まった。先発の藤井は初回に２死三塁から栗原に先制２ランを被弾。いきなり追いかける苦しい展開となった。それでも藤井は修正。６回を投げて５安打２失点にまとめた。打線は２点を追う５回に反撃開始。平良が前田悠から５号ソロを放った。１点を追う６回では２死二塁から平良が右前安打を放ち、二塁走者の小郷