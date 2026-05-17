◆パ・リーグ楽天１―５ソフトバンク（１７日・楽天モバイル最強パーク宮城）ソフトバンクが５試合ぶりに勝利し、今季初の同一カード３連敗を阻止した。初回、２試合連続で１番に入った正木が左前打で出塁した。前日（１６日）に続き、２番・牧原大が犠打でチャンスメイク。２死二塁となってから４番・栗原が両リーグトップの１２号２ランを放った。先制に成功すると、援護を受けた先発・前田悠も毎回安打を許しながら、粘